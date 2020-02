Meeting d’aéromodélisme réussi pour le club de la formation aéronautique chalonnaise

De nombreuses démonstrations ont séduit le public

Dimanche, organisé sur toute la journée à la Maison des sports de Chalon-sur-Saône, se déroulait le meeting d’aéromodélisme en salle du club de la formation aéronautique chalonnaise. De nombreuses démonstrations étaient présentées au public par les pilotes d’aéromodélismes qui propulsaient dans les airs leurs engins radiocommandés.

Info-chalon était sur place accueilli par le président du club de modélisme chalonnais ‘La Formation Aéronautique Chalonnaise’, Alain Callamard (à gauche sur la photograpgie)

« Je suis président de ce club depuis 2 ans qui a été créé en 1978 et qui comprend 40 membres. L’hiver, nous nous entrainons au gymnase Jean Zay tous les dimanches matins de 9 heures à 12 heures et l’été, on va s’entrainer sur notre terrain dont on est propriétaire qui se situe rue de la Tête Jacob à Saint-émy. Nous avons d’ailleurs créé sur notre terrain, en plein champs, une piste en enrobé pour pouvoir faire décoller les plus gros modèles réduits types : gros avions, hélicoptères, planeurs qui sont dotés de moteurs électriques ou thermiques… ainsi qu’un abri, un atelier…

Nous participons également à des compétitions catégorie F3P (figures imposées), voltiges (grand modèle concernant des avions d’envergure de 3 mètres et moteur de 160 cm3), F3J planeur (Exercice de précision où le planeur doit faire un vol de 10 minutes et se poser sur une cible)…

Notre club met en place deux meetings en place par an sinon nous participons à des journées interclubs qui se déroulent dans toute la Région Bourgogne Franche-Comté ».

Petit clin d’œil aussi au doyen du club de modélisme chalonnais :

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B