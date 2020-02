‘Les Lycéades’ ont lieu ce mardi et mercredi à l’Espace des Arts Scène nationale

Cette année c’est Camille Bernon et Simon Bourgade qui sont les parrains de cette édition !

Les classes de 1ère et de terminales des lycées du département ayant l’option théâtre ‘ lycées Hilaire de Chardonnet (Chalon), René Cassin (Mâcon), Julien Wittmer (Charolles), Léon blum (Le creusot) et Henri Vincenot (Louhans)’ vont participer aux Lycéades qui se dérouleront sur deux jours à l’Espace des Arts Scène nationale Chalon-sur-Saône.

Ce projet soutenu par le Rectorat de Dijon, l’Inspection Académique, le Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté et la participation des services de la ville permettra à 130 jeunes lycéens de participer à des ateliers dont le thème retenu cette année est : « Elle dit que c’est un garçon, on la croit ! », Ovide du livre IX des métamorphoses (problématique du fait divers au mythe).

Le thème des Lycéades est lié au spectacle qui sera joué à l’Espace des Arts à 20 heures mardi et ce mercredi soir et prévu dans la programmation 2020 : ‘CHANGE ME’ d’après Ovide ; d’Isaac de Benserade, Brandon Teena, Camille Bernon et Simon Bourgade.

Pour information : « Les Lycéades ont vu le jour en 2004 à l’initiative de l’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône, du Ministère de la Culture, de la DRAC Bourgogne, de l’Académie de Dijon et du Conseil Régional de Bourgogne. Il s’agit d’une manifestation théâtrale qui réunit chaque année, pendant deux journées et qui est un rendez-vous autour d’un spectacle de la programmation de l’Espace des Arts. Les professeurs des options et les intervenants artistiques choisissent ensemble une problématique liée au spectacle retenu, pour imaginer ensuite des ateliers de pratique théâtrale permettant aux élèves de découvrir de nouvelles méthodes de travail, de les confronter, et d’enrichir leur jeu. Ainsi, réflexion théorique et application pratique sont en constante interaction ».