CARNAVAL DE CHALON - L'heure aux derniers réglages du Carnaband's Show

Le retour en images d'info-chalon.com

Répétitions, réglages des sons et lumières, placements... cette journée de vendredi était dédiée aux derniers réglages du côté du Carnaband's Show. Une édition qui s'annonce magique pour cette 100e Edition du Carnaval de Chalon sur Saône ! Ce samedi, les deux séances du Carnaband's Show joueront à guichets fermés ! Une première et une vraie satisfaction pour le Comité des Fêtes et l'ensemble des bénévoles.