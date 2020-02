Une fête foraine submergée ce dimanche après-midi à Chalon sur saône

Les forains avaient prévenu

Au coeur de l'après-midi et jusqu'en soirée, il aura fallu jouer des coudes sur la fête foraine de Chalon sur Saône. Les environs de la Place Mathias ont été littéralement submergés par une foule nombreuse, venue en famille ou en amis pour profiter des manèges et autres attractions. Un moment fortement apprécié. La fête foraine vous attend jusqu'au 4 mars, tous les jours à partir de 14h et pour les adeptes des réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook de la fête foraine.