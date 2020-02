Des forains au grand cœur !

Les personnes en situation de handicap goûtent gratuitement aux joies de la fête foraine!

Le dispositif ‘Manège pour tous’ est une opération mise en place par l’ensemble des forains du carnaval de Chalon-sur-Saône, représentés par Jordan Drouhin (Autos scooter, Place de Beaune) et Sébastien Boulet (manège Tropical Surf, Place de Beaune). Elle permet aux personnes en situation de handicap d’avoir la gratuité des manèges le temps de l’opération.

Ce dispositif est adressé à tous les établissements du Grand chalon travaillant sur le handicap ! Mis en place en 2015 avec seulement 2 participants, il connait aujourd’hui un véritable succès auprès des professionnels du handicap avec la présence de 111 personnes au total soit 77 participants et 33 encadrants, ce lundi.

Cet événement où les personnes en situation de handicap dont l’autonomie est placée sous la responsabilité des encadrants sont accompagnées par une équipe éducative pour accéder aux manèges.

Fort de son succès, de nombreux centres : SEES et SIPFP G. Fauconnet AMEC de Virey-le-Grand, DAS Mutualité Française de Saint-Rémy, SAJ A.P.A.J.H (accueil de jour) de Chalon-sur-Saône, SAVS AMEC Chalon-sur-Saône, FAM Les Papillons Blancs de Sevrey, le Foyer M.J Marchand ADFAAH de Givry et le SAMSAH APF et dispositif 16/25 APF de Saint-Rémy avaient répondu présent à l’invitation.

Après une distribution de badges, devant la Maisons des vins, le lieu de rendez-vous, tous se sont rendus sur les différents manèges pour goûter aux joies de la fête foraine (train fantôme, auto-scooter, manèges à sensation…).

Lors de cet évènement, on notait la présence de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, d’Annie Lombard, Vice-présidente en charge des solidarités, de la cohésion sociale, de l’emploi et de la politique de la ville au Grand Chalon, de Karine Plissonier, Conseillère Déléguée à l’action solidaire au Grand Chalon, Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Sophie Landrot, Adjointe en charge du développement du commerce chalonnais et de l’animation de la ville, Christine Agacinski, Directrice des Solidarités et de la Santé du Grand Chalon, Catherine Jacob Husson, référent Handicap…

Clin d’œil aux deux forains à l’initiative de cette opération:

Sébastien Boulet :

Jordan Drouhin :

Au sympathique Groupe ‘Les Papillons blancs’

A la Reine des forains en photographie avec son oncle,

Au plus ancien des forains venant au Carnaval de Chalon (80 ans),

A la Reine des forains très accessible et d’une grande gentillesse avec le public,

A tous les forains pour leur générosité et le goûter offert aux participants de cette belle opération

J.P.B.