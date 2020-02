Le churros, chez Sab', c'est une affaire sérieuse!

Sur la Place de Beaune, parmi la centaine de stands présents sur la fête foraine à Chalon-sur-Saône, chez Sab' on ne badine pas avec le churros! Plus de détails avec Info Chalon.

Alors que la fête foraine du Carnaval de Chalon-sur-Saône bat encore son plein, il se trouve une odeur à nulle autre pareille qui fait saliver petits et grand, c'est celle du churros.



Véritable délice, ces petites pâtisseries espagnoles se présentant sous la forme d'une pâte frite en forme de gros spaghetti ou d'un beignet allongé sont la marque de fabrique de Sabrina, sympathique foraine qui prend ses quartiers dans notre ville depuis 3 ans.



«Chez Sab» — c'est le nom de son stand —, installé sur la Place de Beaune, entre deux attractions, on ne badine pas avec le churros.



Ils sont vendus à 4 euros les 12, 6 euros les 18 avec un supplément de 1 euro.



Sabrina fait également des crêpes et des gauffres, à 2 euros au sucre, à la confiture ou au Nutella, à 3 euros ou Nutella-Chantilly à 4 euros.



Les beignets sont à 2 euros ou 3 euros au Nutella, les pommes d'amour à 2 euros, les paninis Nutella à 3 euros, le café à 1,50 euros, les boules coco sont à 2 euros les 5, les cacahouètes à 2 euros et 2 euros la canette.



Autre inconditionnelle de la fête foraine, la barbe à papa, vendue chez Sabrina, à 2 euros la petite, 3 euros la moyenne, 4 euros la grande et la maxi, pour les plus gourmands d'entre vous, à 5 euros.



Les réglisses américains sont à 1 euro la pièce, 5 euros les 6 et 10 euros les 13. Cette année, parmi les parfums proposés, on peut trouver vanille fraise, Milkshake, citron framboise et mojito!



Les sucettes sont à 1 euro la petite, 2 euros la moyenne et 3 euros la grande.



La granita est à 2 euros le petit pot, 3 euros le pot moyen, 4 euros le grand et 5 euros la gourde.



Dernière nouveauté, cette année, proposée par Sabrina, le vin chaud aux agrumes avec un zest de cannelle, à 2 euros le verre. Idéal avec le froid qui persiste.



Vous avez tous une raison pour faire un tour sur le stand de Sabrina, si ce n'est pas pour ses excellents churros!

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati