La nuit du carnaval très festive !

Revivez le repas dansant et le défilé des groupes carnavalesques avec info-chalon !

Hier soir à partir de 20 heures, au Parc des Expositions à Chalon-sur-Saône, se déroulait le repas dansant de la ‘Nuit du Carnaval’ avec en première partie les groupes carnavalesques et en seconde partie une soirée dansante avec l’orchestre ‘Alive Orchestra’.

Cet événement s’inscrit dorénavant comme la soirée à na pas manquer lors des éditions du Carnaval tant l’ambiance est survoltée et de convivialité. Gilles Platret, Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, René Dubois, Président du Comité des Fêtes et de Sébastien Mercey, Vice-président du Comité des Fêtes, ainsi que de nombreux élus, membres du Comité des Fêtes, groupes musicaux, gôniots, et sympathisants, tous ont participé à la réussite de cet événement de cette grande nuit du Carnaval de la 100ème édition.

Retour en photographies :

Banda Desperados (Chatenoy-le-Royal)

Arrivée des Reines :

Océane Chanussot 2ème Vice-Reine, accompagné de Sébastien Martin,

Manon Joseph 1ère Vice-Reine, accompagné de René Dubois,

Sydney Roussel Reine du Carnaval de Chalon édition 2020, accompagné par Gilles Platret

Extrait du discours de Sébastien Martin : « Je salue le travail des membres du Comité des Fêtes qui participent amplement à la réussite de cette soirée, sans eux il n’y aurait pas ce magnifique moment partagé tous ensemble. Je veux dire au nom de tous les habitants au Grand chalon, un immense merci pour la qualité de cette 100ème édition et pour ce qui s’est passé dimanche dernier dans les rue de Chalon lors de la cavalcade et qui était magnifique […] il y avait tout le Grand Chalon qui était là, il y avait des gens qui sont venus de toutes les communes, de tous les villages, de tous les quartiers parce qu’ils avaient juste envie d’une chose, se retrouver, parce que vous nous offrez chaque année mon cher René Dubois, c’est le meilleur remède contre la morosité […] Et en ce moment, il n’y a qu’un seul remède, un seul vaccin, c’est d’être ici ce soir, de lever son verre et de dire vive Carnaval ! ».

Intronisation par la Confrérie Royal Goniôtique + médailles des goniôts

Groupe Hibiscus, danses et musiques antillaises (France)

Des Danseurs de flamenco,

Comparsa Nou Ritme (Espagne)

Fanfare De Laastste drop (France)

Présentation du gâteau du 100ème anniversaire.

Clin d’œil aux danseurs,

Aux participants (composition des autres tables dans le diaporama),

A la table de la classe politique locale,

A la table d’Isabelle Dechaume candidate aux prochaines élections municipales à Chalon,

A la table de nos amis forains,

D’une ancienne reine (1950 à droite sur la photographie)

A une chenille improvisée,

A la Banda Desperados,

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B