Clin d’œil du jour  : Au salon Anaïs on s’est à nouveau déguisé pour Carnaval

Comme le temps passe... Cela fait déjà seize ans qu’Anaïs, l’énergique coiffeuse de Saint-Jean-des-Vignes, et sa non moins dynamique équipe célèbrent à leur façon le Carnaval de Chalon. Les collaborateurs changent mais la tradition demeure. Cette année encore, les deux samedis de carnaval, Anaïs et les membres de son personnel se sont déguisés. Pour le plus grand plaisir des clients, qui avaient pris rendez-vous ces jours-là. Poussant le zèle jusqu’à changer de déguisement d’un samedi à l’autre. Quand on aime le Carnaval on ne compte pas ses efforts... Info Chalon était bien sûr présent et, croyez-nous, Anaïs, Aurore, Juline et Nico ont mis de l’ambiance dans le salon du 60 de la rue de Saint-Jean-des-Vignes. Alors, notez d’ores et déjà sur votre agenda les dates du samedi 27 février et du samedi 6 mars 2021. Anaïs et ses collaborateurs ont en effet promis de recommencer pour le 101e Carnaval de Chalon.

Gabriel-Henri THEULOT