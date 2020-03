CORONAVIRUS - Simple rumeur du décès d'une quinquagénaire à l'hôpital de Chalon sur Saône

Jamais, un virus grippal n'aura eu un tel impact sur le vivre-ensemble. Et les rumeurs circulent au risque d'affoler la population... même si tôt ou tard, Chalon sur Saône sera frappé comme les autres.

Pas une journée ne passe sans que le terme de coronavirus ne soit prononcé depuis quelques temps. Certains en rigolent, d'autres s'en alarment et puis c'est l'heure des rumeurs. Des rumeurs comme celle revenue aux oreilles d'info-chalon.com sur le décès d'une patiente âgée de 59 ans pour cause de coronavirus. Renseignement pris auprès de la direction de l'hôpital, Christine Ungerer a tenu à nous rappeler qu'il n'appartenait pas à l'hôpital à communiquer sur les cas mais au ministère de la santé, par la voix de l'Agence Régionale de Santé, qui chaque jour, joue la carte de la transparence sur le dossier, conformément aux voeux formulés par Olivier Véran, Ministre de la santé, même si pour le moment Chalon sur Saône n'aurait pas été confronté à des cas avérés.

En attendant, qu'on se le dise, tôt ou tard, le coronavirus fera son apparition à Chalon sur Saône, qu'on le veuille ou pas. L'hôpital de Chalon sur Saône est en train de se préparer, des lits ont été dégagés en vue d'accueillir les futurs patients. Un suivi de chaque situation est prévu en concertation avec les infectiologues du CHU de Dijon, sous la coordination du Centre 15. Ce n'est désormais plus qu'une question d'heures ou de jours pour Chalon sur Saône, comme de nombreuses autres villes françaises. Adopter des comportements plus précautionneux, éviter les contacts inutiles et procéder aux lavages réguliers des mains sont les meilleurs moyens de se prémunir face à la prolifération du virus Covid-19. 178 cas de Coronavirus ont été confirmés par les autorités. Sur les 178 cas, 12 personnes sont guéries et 116 sont hospitalisées, dont 9 sont dans une situation clinique grave alors que la France devient l'un des principaux foyers en Europe avec l'Italie et l'Allemagne.

En attendant, évitons la propagation de rumeurs inutiles à la sérénité de la gestion de la situation.

Laurent Guillaumé