Un jeune Chalonnais candidat à l'émission «Les Douze Coups de midi»

Jordan, un jeune Chalonnais de 22 ans, a récemment participé à l'émission «Les Douze Coups de midi» sur TF1. Elle sera diffusée lundi, à partir de 11 heures 55. Plus de détails avec Info Chalon.

Jordan Clément, 22 ans, employé commercial à Carrefour Chalon Nord DEV, a participé à «Les Douze Coups de midi», l'émission méridienne de TF1 présentée par Jean-Luc Reichmann, «il y a quelques jours».



«Je regarde les jeux télévisés depuis que je suis tout petit. Avec mon père de base. On regardait Attention à la Marche, une émission animée par Jean-Luc Reichmann. Quand cette émission s'est arrêtée, il a créé une nouvelle émission, Les Douze Coups de midi. J'ai une sœur jumelle. On se chamaillait énormément, dans notre enfance. Mon père travaillait à la Ville de Chalon-sur-Saône et il avait son habitude, quand il rentrait du travail, c'était de regarder TF1 et les jeux télévisés. Mon père nous disait : arrêtez de vous chamailler, regardez les jeux télé, ça va vous instruire!», nous raconte le jeune Chalonnais.



«Donc ma sœur et moi, on s'est mis à regarder l'émission. On faisait plus de bruits puis petit à petit, on a continué à regarder Les Douze Coups de midi. Avec mon père, on répondait aux questions. Lui avait souvent les bonnes réponses vu qu'il avait une bonne culture générale. Moi je n'avais pas forcément les bonnes réponses car je ne voulais pas avoir les mêmes réponses que mon père, par esprit de contradiction, pour l'embêter, au final. Avec le temps, j'ai grandi. Une fois, il a mal répondu. Pour le narguer, je lui ai dit : un jour, je tenterai ma chance comme ça, tu pourras me voir à la télé. Et j'ai perdu mon papa à l'âge de 16 ans... Ma participation, c'est pour lui rendre hommage. Pour que de là où il est, il soit content de moi», poursuit-il.



Les sélections ont eu lieu le mercredi 16 novembre 2019, à Dijon. Parmi 60 autres personnes sélectionnées de Côte-d'Or, Jordan, le seul de Saône-et-Loire, a alors passé toutes les étapes intermédiaires du jeu, au sortir desquelles ne resteront qu'une dizaine de candidats.



«C'est quelque chose de très cool, de très convivial et on nous met très à l'aise. Pour le moment, sur la dizaine, j'en ai vu que 3. Je suis le troisième. Il y en a un qui est passé en janvier, un autre en février et moi en mars», nous indique le jeune homme qui ne rate jamais l'émission.



Il reçoit un coup de téléphone le mercredi 15 janvier lui annonçant qu'il était sélectionné pour passer à la télé le lundi 9 mars.



Il y a quelques jours, Jordan partait avec de la famille dans les studios à la Plaine-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), à 2 pas de la Porte de la Chapelle, au cœur de ce qui était autrefois le grenier à blé de Paris, enregistrer l'émission.



«Je suis venu avec ma maman, ma belle-mère et mon ami. Ma maman est née en février donc pour son cadeau d'anniversaire, je lui ai offert ce voyage à Paris, elle a visité la Tour Eiffel. Elle était contente car, comme ma belle-mère, elle n'a jamais eu l'opportunité d'aller à Paris», dit le Chalonnais.



Un passage dans l'émission qu'il ne regrette absolument pas.



«C'était vraiment un moment inoubliable, on est chouchoutés comme des petites stars par la production.Au début, on ne voit pas Jean-Luc (Reichmann). Il ne vient pas nous dire bonjour pour une simple raison : il s'est rendu compte que ça perdait en spontanéité. On a vraiment pu discuter avec lui après l'émission. Pour ceux qui veulent faire des selfies, des autographes. C'est quelqu'un de vraiment très sympa», nous précise Jordan.



Ce dernier nous confie son désir de participer à d'autres jeux télévisés, comme «Money Drop», émission présentée par Laurence Boccolini, ou «Tout le monde veut prendre sa place» du très populaire Nagui, sur France 2.



Le passage de Jordan Clément à l'émission «Les Douze Coups de midi», présentée par Jean-Luc Reichmann, sera diffusé à partir de ce lundi 9 mars, dès 11 heures 55, sur TF1.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati