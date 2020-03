Clin d’oeil à Bernadette Ronge, Conseillère technique et conseil artistique jeune public, dont ce sera la dernière édition du ‘Rendez-Vous des Piccolis’

L’une des figures de l’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône, présente dans l’établissement culturel depuis un peu plus de 25 ans, prendra une retraite bien méritée à peine un an après le départ, pour les mêmes motifs, de son directeur Philippe Buquet en décembre dernier.

Lors de la conférence de presse présentant la programmation du Rendez-Vous des Piccolis qui débutera lundi 9 mars, l’émotion s’est invitée dans la salle lors de la prise de parole de Bernadette Ronge qui vit là, de l’intérieur, sa dernière édition de cet événement dédié au jeune public ; temps fort qui deviendra vite, sous la nouvelle direction de Nicolas Royer, un festival à part entière. « On avait besoin de le réinventer », a précisé le directeur de l’Espace des Arts. L’édition 2021 sera allongée de quelques jours, débutera avant les vacances de février et réservera bien des surprises.

En attendant, rendez-vous « joyeux et bienveillant », l’édition 2020 bénéficie, tout comme les éditions précédentes, d’une programmation exigeante conduite par Bernadette Ronge. Arrivée en 1994 à l’Espace des Arts en tant que conseillère artistique jeune public, elle prendra sa retraite au 1er octobre 2020. « Il y avait une phrase à la mode, à l’époque : « Le spectateur d’aujourd’hui sera le spectateur de demain ». Ce qui m’intéressait, c’était le spectateur d’aujourd’hui. Ce qui m’intéressait, c’était surtout celui qui n’était pas spectateur. Puis un jour, Olivier Letellier a dit très justement : « Le spectateur d’aujourd’hui, c ‘est le citoyen de demain » et cela correspondait, tout à fait, à ce que l’on ressentait », précisait Bernadette Ronge. Aujourd’hui, le jeune public tient une place importante à l’Espace des Arts, place qui va être, plus encore, renforcée avec le nouveau projet porté par Nicolas Royer. Lors de sa prise de parole, Bernadette Ronge, a rendu hommage à toute l’équipe, souhaité du bonheur à tous, chacun à son endroit, a encouragé à réactiver nos parts d’enfance, celles que l’on voit briller souvent au détour d’un spectacle dans les yeux des adultes, à faite vivre cette part d’enfance avant de conclure : « Alors, vivez que diable ! ». Nicolas Royer a remercié Bernadette Ronge pour tout le travail accompli, pour cette 11e édition et sa participation à l’élaboration de la 12e édition qui aura lieu l’année prochaine.

Les + du ‘Rendez-Vous des Piccolis' 2020 :

•L’exposition ‘Les ombres’, réalisée en partenariat avec le FRAC Bourgogne. Visites commentées : les mardi 10 et mercredi 11 mars, de 18h à 18h30. Réservation indispensable au 03 85 45 52 12 ».

•L’installation chorégraphique aléatoire pour marionnettes de plastique ‘Les mouvants’, de Julien Lanaud, scénographe de la Cie Opopop.

• Le mur des peurs dans le hall de l’Espace des Arts, mardi 10 et mercredi 11 mars, dès 18h.

•La table du libraire / La Mandragore, mercredi 11 mars, dès 14h.

• Le coin des gourmands au bar de l’Espace des Arts, mardi 10 et mercredi 11 mars, dès 18h.

Découvrir le programme des spectacles : https://www.espace-des-arts.com/saison/le-rendez-vous-des-piccolis_9

SBR - Photo Bernadette Ronge : archives info-chalon. Photos conférence de presse : JPB