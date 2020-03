COUP DE COEUR DU JOUR - Merci à Adeline !

Adeline, 36 ans, est infirmière en réanimation et Infirmière Sapeur Pompier au SSSM depuis 2015 (et sp volontaire de 2001 à 2015)



A la question du pourquoi s’être engagée ?

« J'ai toujours beaucoup plus aimé le secours à personnes et les accidents de la voie publique que les incendies ou opérations diverses. En devenant infirmière sapeur pompier, je voulais pouvoir mettre en avant les connaissances et compétences de mon métier lors des interventions. Le travail en équipe, l'entraide, la convivialité sont des choses qui rendent ce métier si particulier car tous n'est malheureusement pas toujours tout rose. Le monde des Sapeurs Pompiers est quelque chose que j'apprécie toujours autant depuis toutes ses années. Et je suis heureuse de voir que plus les années avancent et plus le nombre de femmes pompier grandit".

