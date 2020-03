COUP DE COEUR DU JOUR - Merci à Elise !

Élise, 25 ans, infirmière en centre hospitalier et sapeur-pompier volontaire.



- Pourquoi s’être engagée ?

- « afin de faire écho à mon métier d’infirmière et apporter mon aide, savoir-faire et savoir être aux personnes dans le besoin. Évoluer dans un milieu d’hommes est une façon de se dépasser, de s’affirmer et de toujours repousser ses limites, surtout dans le métier de sapeur pompier. C’est pour moi une façon de se rendre utile au service et pour le bien être de la population. C’est d’être confrontée aux problèmes de la vie quotidienne et pouvoir apporter un soutien, une aide. »

