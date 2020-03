Vernissage mardi de l'exposition consacrée à Roger Corbeau au Théâtre Piccolo

Mardi, en fin d'après-midi, au Théâtre Piccolo, avait lieu le vernissage de l'exposition consacrée au photographe de plateau Roger Corbeau. Plus de détails avec Info Chalon.

Mardi, à 18 heures, dans le cadre du festival du Chefs Op' en Lumière, avait lieu le vernissage de l'exposition consacrée au photographe de plateau Roger Corbeau, au Théâtre Piccolo.



Cette exposition a été réalisée par le festival du Chefs Op' en Lumière, présidé par Janick Leconte, en collaboration avec le Musée Nicéphore Niépce, représenté par Emmanuelle Vieillard, la Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine et l'Espace des Arts.



Les tirages sont issus d'originaux issus de divers collections et du fonds offert par le photographe de plateau, lors d'une exposition qui a eu lieu à Chalon-sur-Saône, dans les années 80.



À l'issue de cette journée, dans le cadre d'un partenariat avec La Bobine, l'association Chalonnaise pour le cinéma, présidée par Chantal Thévenot, 2 jeunes d'Unis-Cité, association qui engage des jeunes en service civique, à savoir Matteo Massida, 21 ans, et Alexis Martin, 20 ans, ont fait les guides de 14 heures à 18 heures 30, hier et aujourd'hui.



Étaient également présents, Nathalie Leblanc, conseillère régionale et cheffe de file de la liste «Cultivons Chalon», Sébastien Martin, président du Grand Chalon et numéro 3 de la liste «En Avant Chalon», Valérie Maurer, adjointe au maire en charge des affaires sociales et membre de la liste «En Avant Chalon», Benoît Dessaut, adjoint au maire chargé de la Culture et du Patrimoine, Paul Thebault, conseiller municipal délégué chargé des délégations de service public et membre de la liste «En Avant Chalon», Mourad Laoues, chef de file de la liste «Bien Vivre à Chalon», Véronique Bordereau et Fabio Imperiale, colistiers de cette même liste, pour ne citer qu'eux.



Une exposition à voir jusqu'au 15 mars, au Théâtre Piccolo, 36 Rue aux Fèvres, à Chalon-sur-Saône.

Entrée libre.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati