Course-poursuite contre une 307 au coeur de Chalon sur Saône ce vendredi

Les témoignages affluent du coté de notre rédaction pour évoquer cette course poursuite qui s'est déroulée ce vendredi en milieu d'après-midi. Pour le moment très peu d'informations en retour, en dehors du fait que plusieurs témoins rapportent une voiture roulant à très vive allure, dans le quartier de l'Espace des Arts, Avenue Niepce ou encore rue Rougeot. Une voiture folle, poursuivie par policiers nationaux et municipaux, roulant sur les trottoirs et empruntant des sens interdits. Le véhicule a été stoppé au niveau de l'intermarché sur la Rocade par plusieurs hommes en arme.

Plus d'infos plus tard sur info-chalon