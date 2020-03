La ville de Chalon sur Saône fait machine arrière sur le sujet du marché au Parc des Expositions

Communiqué de la ville de Chalon

À la suite de l’intervention du Premier Ministre hier soir annonçant, au nom du Gouvernement, un durcissement des conditions dérogatoires au confinement, notamment pour les déplacements destinés à effectuer des achats alimentaires de première nécessité,

À la suite du décret n°2020-293 consécutivement à cette intervention, notamment de son article 8, stipulant que « la tenue des marchés, couverts ou non et quel qu’en soit l’objet, est interdite »,

Après contact avec les autorités préfectorales ayant conduit au constat que, si la Ville de Chalon-sur-Saône entendait prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité sanitaire des clients et des détaillants dans le marché envisagé au parc des Expositions, ce dernier ne présente pas le caractère d’un point de ravitaillement local et de quartier,

La Ville de Chalon est au regret d’informer la population qu’elle n’est pas en mesure d’organiser le marché qu’elle avait envisagé au parc des Expositions chaque vendredi.

Soucieuse de la situation des producteurs locaux, le Ville de Chalon invite les commerces alimentaires, en grandes et moyennes surfaces, à relocaliser autant qu’il est possible leur approvisionnement auprès des maraîchers, fromagers et autres producteurs locaux, afin de les soutenir dans cette période difficile et d’assurer la pérennité de leurs entreprises tout en garantissant un approvisionnement de qualité pour leurs clients.