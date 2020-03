Coronavirus : Les clients se comportent du mieux possible au Leader Price du centre ville !

Le témoignage de l’agent de sécurité très fier des mesures prises et des clients !

Des caddys et des paniers roulants désinfectés trois fois par jour, des consignes de sécurité imposées par la Direction et respectées à la lettre à la demande du personnel en caisse !

L’un des agents de sécurité qui œuvre au Leader Price de l’avenue Niepce se montre très satisfait de la clientèle qui ces derniers jours a pris en compte réellement des risques et dangers d’une contamination pour eux comme pour le personnel de cette enseigne alimentaire.

Il témoigne : « Depuis quelques jours, les choses ont évolué en bien. Il y a bien sûr eu, au début de l’application et de la mise en place des règles de sécurité interdisant l’entrée massive de personnes dans notre magasin, des menaces de mort qui m’ont été proférées par une personne venue accompagner de plusieurs autres camions très excité de ne pas pouvoir rentrer faire ses courses avec toute sa famille en même temps. Mais depuis une semaine, on constate que les gens ont pris en compte les distances de sécurité. A l’ouverture du magasin, par exemple, ils rentrent à 15 personnes autorisées et ensuite un par un à la sortie de chaque client ayant terminé ses courses. Dans les rayons, on constate aussi que les gens font très attention à ne se pas se croiser à moins d’un mètre et qu’ils ne touchent pas tous les produits mais uniquement ceux qu’ils désirent. Je pense que se sont des attitudes à souligner car malheureusement, certains de mes collègues dans d’autres commerces ne constatent pas la même chose! ».

J.P.B