Information covid-19 Groupe Nomblot

Suite à la crise sanitaire liée au COVID-19 et aux décisions du gouvernement, le Groupe NOMBLOT a mis en place les mesures nécessaires pour l'ensemble de ses activités afin de préserver la santé de ses clients ainsi que celle de ses collaborateurs.

Pour la partie après-vente :



Le Groupe Nomblot veut participer à l’effort collectif et donc a mis en place un service ASTREINTE Après-vente pour assurer la mobilité des professionnels du secteur santé et de l’alimentation.

Nos clients et autres peuvent aussi utiliser ce service, mais uniquement sur RDV et avec un process de réception et de restitution permettant de garantir la sécurité de nos collaborateurs et de nos clients.

Un N° unique a été mis en place pour tous nos sites et toutes nos marques 04.74.68.90.90.

Ce service est disponible du lundi au vendredi de 8H00 à 12H et de 14H à 17H

Important : les véhicules de remplacement seront exclusivement réservés aux professionnels du secteur santé et de l’alimentation

XLPR – notre plateforme PR assure un service de continuité avec la mise à disposition des pièces pour nos concessions mais aussi pour tous les professionnels.



Pour la partie vente de véhicules neufs ou occasions :



Nos showrooms sont fermés jusqu'à nouvel ordre.

Néanmoins, notre service de réservation en ligne fonctionne et nous avons pris quelques réservations de véhicules d’occasions depuis samedi soir dernier.

Tous les contacts sont gérés par un call center qui les transforment en leads suivis et traités au quotidien pour ne pas perdre le fil du commerce avec nos clients et prospects.