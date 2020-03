Malgré la période de confinement grâce à Jeff de Bruges, ne privez pas vos enfants des fêtes de Pâques (livraison à domicile possible)

Continuez de fêter cet événement en offrant à vos enfants le chocolat à l’effigie souhaitée !

Malgré cette période de confinement très compliquée à vivre pour tous et parce que Pâques doit rester une fête, votre magasin Jeff De Bruges au 5 rue du Châtelet a décidé de rouvrir ses portes pour le bonheur des petits et des grands dès le 2 Avril.

Les délicieux lapins, les jolies poules, les canards, ils sont tous à croquer et vous attendent déjà! Vous retrouverez également leurs œufs garnis de délicieux pralinés, plus subtils les uns que les autres. Du praliné croustillant au praliné moelleux en passant par celui qui pétille, il y en aura pour tous les goûts.

Pour une plus grande intensité des saveurs et une teneur en sucre réduite, la teneur en cacao du chocolat de couverture a été augmentée : 60% de cacao minimum pour le noir et 36% minimum pour le chocolat au lait. Les recettes sont élaborées sans huile de palme, ni matières grasses végétales hydrogénées, ni OGM* mais avec infiniment de goût !

Afin de rendre Pâques encore plus joyeux, personnalisez vos œufs avec le prénom de vos poussins. Toutes ces douceurs ont hâte d’être cachées dans des appartements, sur des balcons, dans des jardins puis déguster afin de remonter le moral de tous.

- Le magasin organise aussi une forme de « call & collect » : ‘Vous contactez par téléphone ou par mail, ensuite vous commandez et vous passez en magasin afin de la récupérer et de la régler.

-En cette période de confinement la société ’Jeff de Bruges’ assurera également une livraison à domicile sur Chalon-sur-Saône et les communes voisines à partir de commandes d’un montant de 20 euros.

Sinon, Caroline et Pascal auront à cœur de vous accueillir dans les meilleures conditions et pour la sécurité de tous, avec des consignes d’hygiène affichées à respecter. Le magasin sera ouvert en horaires aménagés de 9 h 30 à 16 h 30.

Jeff de Bruges » 5 rue du Châtelet à Chalon-sur-Saône, tél 03 85 43 65 66.

J.P.B