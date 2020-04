CORONAVIRUS - Le joli message de lycéens de Mathias aux soignants

Notre coup de coeur du jour sur info-chalon.com

En cette période très particulière de confinement, et année de notre baccalauréat ST2S (sciences et technologies de la santé et du social) au lycée Mathias, Mme Martinez, professeur de ST2S, nous a proposé de soutenir tout le personnel médical puisqu’il s’agit de notre future profession pour la plupart d’entre nous.

Depuis l’arrivée du COVID-19, en France, les soignants sont mobilisés quotidiennement, pour soigner les personnes contaminées, qui sont de plus en plus nombreuses. Ils travaillent dans des conditions difficiles, de par le manque de matériel ou même de personnel, depuis des années. La pandémie a pu montrer la réalité, c’est-à-dire, les conditions dans lesquelles exercent les aides soignant(e)s, les infirmier(e)s, les manipulateurs radios, les agents de services hospitaliers, les médecins, les technicien(ne)s de laboratoire ...

Le personnel médical s’exposent au virus, malgré les risques, pour soigner et accompagner les personnes malades de tout incident de santé. Nous sommes en ST2S depuis 2 ans, et avec ce que nous apprenons, nous nous sentons un peu plus proches d’eux, car peut-être que nous aussi, nous nous retrouverons dans ce genre de situation, dans notre future carrière. C’est pour cela que nous voulons leur apporter le plus de soutien possible à travers ces photos avec comme hashtag symbolique : « #st2s#mathias#tousaveclessoignants ».

Les élèves de 1 st2s1, 2 et 3 se sont également mobilisés avec leurs professeurs de St2S, Mme Jankowski et M Berthommier.

Nous apportons également notre soutien à toutes les autres personnes dans l’obligation de travailler et de mettre leur santé et celles de leurs proches en danger afin que l’on puisse continuer à vivre de la meilleure manière possible.

Par respect pour toutes ces personnes, nous ne relâchons pas nos efforts pour finir notre année scolaire malgré le fait que nous ayons appris que les épreuves de baccalauréat sont annulées. Nos professeurs du lycée Mathias font beaucoup d’efforts pour que nous puisons finir le programme. Même si cela reste quand même compliqué de faire des cours à distance, il est très important de soutenir tous les soignants en restant chez nous!

Un immense merci à eux! Nous sommes confinés et solidaires!

La classe de TST2S1''