LIVRAISON A DOMICILE - Réouverture du magasin « Les Trois Greniers »

La référence des épiceries fines à Chalon-sur-Saône !

Spécialités françaises et d’ailleurs, découvrez des produits de qualité, réalisés par des maisons réputées ! En cette période de confinement, faites vous plaisir et retrouvez des produits incontournables de notre gastronomie : Chocolat Bonnat connu pour être l’un des meilleurs au monde, pain d’épices Toussaint au moelleux incomparable, Saumon fumé Le Borvo (sur commande) plébiscité par les chefs étoilés, Cornichon de la Maison Marc dont la production reste dans la tradition d’antan, les miels de Joyeuse , petit village d'Ardèche, pâte à tartiner Bovetti (sans huile de palme), confitures l’Epicurien , chocolats Pralus, Coussins de Lyon, sans oublier une magnifique gamme d’épices Terre Exotique, les thés Quai Sud et bien d’autres merveilles…

Vous trouverez aussi des vins (Domaine Christophe Drain, Domaine des Moirots...) et spiritueux (+ de 50 Rhums différents), Crèmes de Cassis Jean-Baptiste Joannet, Whisky Mac Malden vieilli en fûts de Corton, whisky français Bellevoye, Champagne Drappier, bières artisanales, les rhums arrangés de Ced avec la toute dernière création renversante : ananas victoria caramel beurre salé. Et pour vous aider dans votre choix la plupart des rhums et rhums arrangés peuvent être dégustés à tout moment !

Le magasin organise aussi une forme de « call & collect » : ‘Vous contactez par téléphone, ensuite vous commandez et vous passez en magasin afin de récupérer et de régler votre panier.

En cette période de confinement, cette épicerie fine assurera également une livraison à domicile sur Chalon-sur-Saône et les communes voisines à partir de commande d’un montant de 30 euros.

Pour information sachez que tous les chocolats et les confiseries bénéficient d’une remise de 20%. Vous l’aurez compris, Les 3 Greniers sauront vous émerveiller par la qualité et la grande variété des produits.

Les Trois Greniers, 7 rue Saint Vincent à Chalon-sur-Saône, Tél le 03 85 46 65 35, ouvert du mardi au samedi de 9 h 30 à 19 H et le dimanche matin de 9 h 30 à 12 h 30.

(En ces périodes difficiles info-chalon soutient ses commerçants partenaires)

J.P.B