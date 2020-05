Info-Chalon donne la parole aux Présidents des clubs sportifs chalonnais sur le confinement et le déconfinement à venir : aujourd’hui, Sylvie Jury, Présidente de L’Eveil

A suivre très prochainement, les interviews des présidents des clubs du RTC, des Coquelicots, du FC Chalon, de l’Aviron Chalonnais, Karathaï, de la Boule D’or Chalonnaise

Info-chalon a interviewé Sylvie Jury :

Comment a été vécu le confinement par les sportifs de votre club ?

« Le confinement, pour nos jeunes, a été vécu comme une punition non méritée, un véritable crève-cœur ! Toutes ces heures d’entraînement sans pouvoir participer aux compétitions, qui sont aussi des moments forts en convivialité et lien social ! ».

En tant que Présidente, qu’avez-vous eu à apporter comme réponses pendant le confinement à vos licenciés et quelles relations avez-vous eu avec eux ?

« A ma demande nos éducateurs ont mis en place pour les gymnastes volontaires :

Pour la section Gymnastique Artistique Masculine : Envoi de vidéos d’exercices et de jeux à faire seul ou en famille afin d’afin d’avoir un support pour leurs activités physiques. On leur a aussi proposé de participer à l’élaboration de la future tenue des gymnastes en collaboration avec la section Gymnastique Artistique Féminine (dessins à colorier pour les plus petits, tenues à créer pour les plus grands).

Pour la section Gymnastique Rythmique et Sportive : Au début du confinement, séquences vidéo à réaliser à la maison avec des défis. Dès la deuxième semaine, entraînements réguliers en visio (application ZOOM) afin de maintenir le niveau des gymnastes et leur préparation. Puis, en plus des entraînements visioconférence, mise en place d’un planning hebdomadaire avec entraînements quotidiens, proposition de défis, de concours, etc… pour garder le lien avec les jeunes. Chaque Dimanche, en visioconférence, circuit training à destination des familles (parents, frères, sœurs, …), moment de défoulement et de bonne humeur garantie! Pour les vacances, 2 entraînements par jour + moments ludiques (cours de jonglage, de maquillage et coiffure pour les compétitions), le tout sur la base du volontariat en fonction de leurs envies/possibilités.

Enfin pour la section Gymnastique Artistique Féminine : Organisation d’activités sportives à faire en famille et/ou à faire seule sur la base d'un programme muscu/souplesse/ technique, défis challenges sportifs (par exemple, record de l'ATR tenu, nombre de valses en ATR, temps en gainage, etc.), des entraînements en visioconférence tous les jours pendant les vacances scolaires pour les ainées, création de la future tenue des gymnastes en collaboration avec la section masculine (envoi d’un fichier avec les consignes et les modèles à compléter) ! ».

Quelles ont été les questions récurrentes et les problématiques auxquelles votre club a dû s’adapter lors du confinement ?

« Nous avons dû trouver un moyen pour ne pas laisser les jeunes compétiteurs sans entraînement et surtout les motiver pour continuer à s’entretenir et garder le contact ! ».

Qu’est ce que le confinement a engendré au point de vue sportif à votre club (classement, catégorie, promotion, montée etc…) ?

« Toutes les compétitions ont été annulées. Année blanche ! Y compris le projet de cette année qui nous tenait le plus à cœur, le National de Tir à l’Arc qui était prévu à Chalon fin juin ! ».

A combien estimez-vous les pertes pécuniaires de votre club à cause du Covid 19 et suite à l’annulation de toutes les rencontres sportives ?

« Au niveau du National de Tir à l’Arc : 4500€ d’acompte au Traiteur (aucune chance de récupérer l’argent !) + 1200€ produits publicitaires (eco-cup, …). Au niveau des déplacements, nous avons 1500€ d’acompte (hôtels, camping) qui sont en cours de négociation (ce n’est pas gagné) ! ».

Comment entrevoyez-vous le déconfinement ?

« Dès que nous serons autorisés, nous reprendrons les entraînements (pour les volontaires) en prenant toutes les mesures nécessaires. Nous allons voir aussi, si nous pouvons faire quelque chose pendant les vacances d’été (en concertation avec les éducateurs) ! ».

Etes vous pour ou contre le déconfinement et pourquoi ?

« Je suis pour le déconfinement avec toutes les précautions à prendre individuellement et collectivement. Nous ne serons débarrassés de ce virus que lorsqu’un traitement et un vaccin seront trouvés ! Donc pas avant l’année prochaine ! Il faut bien apprendre à vivre avec ce satané COVID ! Nous ne pouvons pas être confinés jusqu’à la disparition de ce virus ! Socialement et économiquement ce n’est pas possible ! Il faudra être très vigilent, mais le contact humain nous est nécessaire ! ».

Dés lors qu’il sera mis en place quelles seront les prérogatives de votre club ?

« Tout le protocole qui sera demandé à ce moment-là par le gouvernement (pour l’instant nous ne sommes pas autorisés à reprendre), sera mis en place. Une organisation, conjointement avec les éducateurs et le Comité Directeur sera étudiée ! ».

JPB