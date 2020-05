Un panier complet de médicaments sur le bord de route... le coup de gueule d'une fidèle d'info-chalon.com

"Je souhaite vous faire part de la trouvaille de ma mère lors de sa promenade quotidienne dans son quartier rue Lieutenant André à Chalon sur Saône ! Honte à ces gens qui n'ont eu aucun scrupule à abandonner une caisse entière de médicaments en pleine rue. Ma mère a donc appelé le commissariat pour que quelqu'un puisse venir récupérer le colis !!! Mais malheureusement personne n'était disponible. On lui a demandé de ramener ça chez elle (la blague) ! Ou de le déposer à la pharmacie la plus proche ! Nous sommes dimanche ! Elle s'exécute et prend en charge le paquet (pour ne pas qu'il tombe dans des mains d'enfants !) qu'elle est allée déposer dès le lendemain à la pharmacie, qui n'était pas censé récupérer de médicaments en ce moment de crise." Une petite mésaventure qui pourrait passer comme anodine sauf lorsqu'il s'agit de médicaments. Passez donc un coup de fil à n'importe quelle pharmacie et elle vous donnera la marche à suivre pour vous débarasser de vos médicaments inutilisés plutôt que de les jeter sur la voie publique à la vue de tous.

L.G