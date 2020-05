‘Louloudji’, la référence du concept store familles à Chalon-sur-Saône va ré-ouvrir ses portes, ce 11 Mai

Chez ‘Louloudji’, on prend même les commandes en ligne!

La jolie boutique ‘ Louloudji ’, située 19 Place du Chatelet à Chalon-sur-Saône, est un concept store pour les familles qui propose un environnement responsable dans l’univers des bébés et des enfants. Ce magasin va ré-ouvrir ses portes exceptionnellement à partir de 14 heures, ce lundi après-midi.

Décoration qui permet de rêver, petit mobilier pratique, poufs et tapis tout doux, écharpe de portage made in France et cadeaux de naissance originaux, jouets en bois durables et intelligents pour les 0-10 ans … C’est cela, le Concept Store proposé par l’établissement ‘Louloudji’ ! Corinne, la gérante, saura vous accueillir et vous conseiller pour « offrir le meilleur environnement possible à votre enfant et proposer une sélection de produits éthiques, responsables et de qualité car demain se construit Aujourd’hui. »

Mais en cette période de déconfinement et devant la demande de sa clientèle, Corinne a mis en place un petit catalogue en ligne qui vous permet de recevoir chez vous les objets sélectionnés : wwwlouloudji.com

(En cette période difficile, info-chalon soutient ses commerçants partenaires)

J.P.B