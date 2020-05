DECONFINEMENT - Les marchés en plein air en phase de réouverture à Chalon sur Saône

Précision de la ville de Chalon sur Saône

L’organisation des marchés de la commune reprendra, aux horaires habituels mais avec des aménagements respectant les préconisations sanitaires. Ils seront donc réaménagés et sécurisés :

- Mercredi matin, place de l’Hôtel de Ville,

- Mercredi matin, Prés Saint-Jean,

- Jeudi matin, Stade (marché alimentaire uniquement),

- Vendredi, places de Beaune et Charles de Gaulle (marché non alimentaire),

- Dimanche matin, boulevard de la République.

Il est à noter qu’en raison du placement en rouge du département de Saône-et-Loire, la réouverture de ces marchés constitue un test et qu’ils pourront être fermés à nouveau s’il est constaté que les conditions sanitaires ne sont pas respectées.

La Ville engage les usagers des différents marchés à se conformer strictement aux prescriptions affichées à l’entrée. L’entrée sera réglementée et le port du masque sera obligatoire sur tous les marchés de Chalon.