Les commerçants du Centre Ville donnent leurs sentiments après une semaine de déconfinement (1)

Aujourd’hui, Benoît Philippe le gérant du magasin ‘Superdry’.

Le magasin ‘Superdry ‘, situé 6 rue du châtelet à Chalon-sur-Saône, propose à sa clientèle du prêt à porter féminin et masculin très tendance qui associe les styles « vintage américains, japonais et britanniques ainsi que de la maroquinerie et de nombreux accessoires ».

L’interview de Benoît Philippe :

Comment avez-vous vécu cette semaine de déconfinement en tant que commerçant ?

« Le 11 mai, j’étais partagé entre l’excitation de la réouverture et l’inconnu de la situation. C’était un moment particulier de réorganiser la boutique pour mettre en place les mesures barrières. Mais à l’arrivée du premier client lundi matin, cette inquiétude s’est estompée ! ».

Comment avez-vous trouvé votre clientèle lors de cette première semaine, était-elle sensibilisée (porteuse de protection, soucieuse) ?

« Depuis lundi, la très grande majorité des clients portent un masque et ils se servent du gel hydroalcoolique à l’entrée du magasin. C’est un comportement rassurant pour les autres clients et pour nous également ! ».

Le taux de fréquentation dans votre commerce a-t-il comblé vos attentes?

« Lors de l’ouverture, je pensais vraiment que l’activité allait reprendre au ralenti mais beaucoup de clients que l’on connait bien sont venus nous voir et ont tenu à nous soutenir dans cette période tout en se faisant plaisir ! Je tiens vraiment à les remercier parce qu’au delà de l’achat plaisir, ces personnes contribuent au sauvetage du centre-ville et de ses commerçants et cette mobilisation me touche beaucoup ! ».

Trouvez-vous que les rues piétonnes étaient très fréquentées lors de cette première semaine de déconfinement ?

« Lorsque je compare le nombre d’entrées dans ma boutique entre l’année dernière et cette année, il apparaît une réelle baisse de fréquentation. Mais je pense que les gens avaient vraiment envie de se faire plaisir après la frustration du confinement, c’est ce qui nous a permis de maintenir un chiffre d’affaires correct sur cette première semaine. Maintenant j’espère que cela continuera dans le temps et que nous trouverons avec notre association de commerçants du centre-ville les 3C, les moyens d’aller encore plus loin et de proposer une belle expérience pour nos clients ! ».

(image d'archive)

J.P.B