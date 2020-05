Les commerçants du Centre Ville donnent leurs sentiments à info-chalon après une semaine de déconfinement (4)

Aujourd’hui, Audrey Ravel propriétaire de l’atelier Bijou Créatif et Présidente de l’Association des commerçants du centre ville ‘Cœur de ville’.

L’interview :

La jolie boutique de ‘L’atelier bijou Créatif’ est présente à Chalon-sur-Saône depuis 29 ans. Les créatrices Audrey et Laëtitia Leclercq (sa fille) vous accueillent depuis 3 ans dans un lieu où se mêle des murs en terre, une fontaine et des pierres naturelles, au 32 Rue aux Fèvres. Artisans des Métiers d’Art, elles vous proposent des créations personnalisées, transformations et réparations en or ou argent avec ou sans pierres naturelles.

Audrey, Comment avez-vous vécu cette semaine de déconfinement en tant que commerçant ?

En tant que commerçantes, nous avons dû réorganiser le magasin pour accueillir en toute sécurité les clients et nous avons mis à disposition le gel hydro alcoolique et les consignes.

Comment avez-vous trouvé votre clientèle lors de cette première semaine, était-elle sensibilisée (porteuse de protection, soucieuse) ?

Dès mardi, nous avons été ravies d’avoir retrouvé notre clientèle qui, d’ailleurs, est soucieuse de la survie des magasins. Nos clients suivent les consignes et dans le cas où quelqu’un n’a pas de masque, nous lui en proposons un. Nous sommes touchées par l’attention que nos clients portent au centre-ville. Plusieurs de nos clients attendaient la réouverture avec impatience.

Le taux de fréquentation dans votre commerce a-t-il comblé vos attentes?

Pour la première semaine, nous sommes satisfaites par la fréquentation du magasin. D’ailleurs, pour information, nous fêtons nos 30 ans, à Chalon, à partir du 2 juin et pendant toute la première semaine de juin vous pouvez découvrir la reproduction d’une pièce chalonnaise. Partant de reproductions, nous avons réalisé des bijoux. Et suivra d’autres surprises…

Trouvez-vous que les rues piétonnes étaient très fréquentées lors de cette première semaine de déconfinement ?

La fréquentation dans la rue aux Fèvres a été bonne en début de semaine par contre, le vendredi sans le marché ainsi que la fermeture des cafés et des restaurants rend la fin de semaine plus calme. Nous avons la chance à Chalon-sur-Saône que les parkings en surface soient gratuits jusqu’au 1er juin puis après cette date, la municipalité offrira 3 heures. L’association « Cœur de Ville » est en contact avec la municipalité et les autres associations de commerçants pour dynamiser le centre-ville.

Que souhaiteriez-vous que l’on améliore pour rendre le centre ville plus attractif ?

Plusieurs idées :

Une chasse aux trésors en lien avec un musée tel que le musée Niepce. Une exposition de photos dans les magasins du centre-ville. Vidéos, interview en live Jeu de recherche d’articles photographiés puis rechercher les magasins correspondants à ceux-ci, lots offerts par les commerçants.

J.P.B