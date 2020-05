Pour les élus de Bien Vivre A Chalon, la réouverture des parcs, jardins et quais de Saône est nécessaire

Depuis le confinement, les parcs et jardins sont fermés.

Pourtant, ces espaces de respiration sont essentiels à notre qualité de vie. L’impossibilité d’accéder à ces lieux prive les habitants d’un rapport essentiel à la nature, au végétal, notamment celles et ceux contraints de vivre dans des appartements parfois exigus et ne disposant pas des moyens pour aller dans la nature hors de la ville.

Alors que la vie économique est légitimement soutenue par les autorités publiques, nous devons accompagner les habitants à vivre sereinement avec des comportements liant civisme et santé.

Depuis quelques semaines des élus de communes classées en zone rouge se mobilisent pour la réouverture des parcs et jardins. C'est également une attente exprimée par des chalonnaises et des chalonnais. C'est pourquoi nous avons interpellé le Maire de Chalon pour engager un dialogue avec le Préfet et permettre aux habitants de bénéficier de notre patrimoine commun, tout en respectant les gestes barrières.

De plus, nous demandons également la réouverture des quais de Saône afin de favoriser une circulation plus fluide notamment pour les déplacements à vélo, solution la plus adaptée pour favoriser la distanciation physique.

La crise sanitaire du COVID19 et ses conséquences sur notre vie sociale confirme la pertinence de nos propositions. Comme nous l'avons défendu lors de la campagne municipale, nous considérons qu'un débat doit s'ouvrir sur la création d'un « chemin vert » dans la ville. Cette trame verte aurait l’avantage de développer la nature en ville et favoriser des déplacements agréables, indispensables en milieu urbain, notamment en été. C'est un formidable moyen de renouer avec une nature renouvelée, de recréer des liens entre l’Homme et son environnement, pour bien vivre à Chalon.

Mourad LAOUES, Amandine LIGEROT, Christophe REGARD