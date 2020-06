Les rugbymans en herbe du RTC ont repris le chemin de l’entrainement

Une reprise toute en douceur !

C'est un petit air de reprise qui flottait mercredi sur les pelouses verdoyantes du stade Léo Lagrange tout au long de l'après-midi. En effet, ce sont 17 séances de 45' qui ont eu lieu pour 72 enfants âgés de 6 à 14 ans et pour les 42 jeunes âgés de 16 à 18 ans. Des séances qui ont été assurées et pilotées de main de maître par Sylvain Guyon.

C'est une reprise en douceur certes, avec des conditions drastiques de sécurité, mais quel bonheur et quelle joie c’était pour tous ces jeunes de se retrouver et pour les dirigeants du RCT, de constater les sourires sur le visage des enfants et des parents.

Pour cette occasion, le RTC tient à remercier tous les participants et leurs parents pour leur confiance au club. Prochain rendez-vous vendredi soir pour les cadets et juniors et mercredi pour les enfants de l'EDR.

J.P.B