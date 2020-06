Un micromarché désertique ce vendredi Place Saint Vincent à Chalon-sur-Saône

Certains commerçants non sédentaires n’ont pas joué le jeu !

L’absence de commerçants non sédentaires ce vendredi Place Saint Vincent à Chalon-sur-Saône aura été préjudiciable aux clients pour le choix et la sélection de l’alimentation. Pas de marchands de fruits, pas de marchands de légumes, seul les viandards et les friands de fromage ont pu trouver leur compte.

Un bien maigre résultat pour ce marché qui ne comptait que 9 commerçants non-sédentaires au lieu des 14 prévus!

J.P.B