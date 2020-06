Opération #PasDeMedailleEnChocolat devant le Centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône

Les soignants, soutenus par le Parti Communiste Français du Grand Chalon, plusieurs organisations syndicales et les Gilets Jaunes du Chalonnais, qui réclament des augmentations de salaire et des moyens supplémentaires, ont organisé un rassemblement devant le Centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Plus de détails avec Info Chalon.