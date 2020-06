Nouveau commerce à Chalon : « L’Atelier Pâtissier »

Un traiteur en pâtisseries et en viennoiseries !

« L’Atelier Pâtissier », situé au 32 rue de Thiard à Chalon-sur-Saône, est un établissement qui va réveiller vos papilles et votre gourmandise. Ce traiteur en pâtisseries et en viennoiseries vous propose toute sa gamme de produits sucrés et salés : biscuits, gâteaux moelleux, entremets, tartes, mignardises, petits fours, macarons, cakes, tartelettes, quiches, feuilletés, verrines … avec ou sans gluten.

Que vous soyez un particulier, une entreprise, une association… à l’occasion d’une réunion, d’une assemblée Générale, d’un cocktail, d’une fête, n’hésitez pas à contacter Laurence Couraudon, une pâtissière professionnelle qui saura répondre à vos attentes.

Vous pouvez également vous inscrire à des cours de pâtisserie auprès de ce nouveau commerce.

Vous découvrirez également l’ensemble de sa gamme sur le site : www.latelierpatissier.net

Pour passer commande : 07 68 21 02 00 ou par mail : [email protected]

J.P.B