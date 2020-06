Ce mardi, c'est l'heure de défendre l'hôpital public à Chalon sur Saône comme partout ailleurs !

Des manifestations sont prévues à Chalon sur Saône, Montceau les Mines, Mâcon, Bourbon-Lancy et Autun.

Communiqué de presse

L’USD CGT de la Santé et de l’Action Sociale 71 appelle tous les salariés du privé et du public du Sanitaire, du Médico-Social et du Social à se mettre en grève et à manifester le 16 juin. Dans le cadre de la journée nationale d’action à l’appel de la CGT, FO, Sud santé, Unsa, CFE-CGC et des Collectifs Inter-Urgence, Inter-Hôpitaux et Printemps de la psychiatrie et de l’AMUF, exprimons notre colère lors des manifestations locales.

Les politiques d’austérité menées par les différents gouvernements avant la crise sanitaire et l’absence de prise en compte du gouvernement Philippe en matière de santé et d’action sociale ont généré des carences en matière de prise en charge de patients et résidents dans les Hôpitaux, Ehpad, cliniques, FAM, MAS. Cette crise a démontré que les questions de SANTE et de conditions de travail des salariés de ces secteurs et la prise en charge de la population doivent être des enjeux prioritaires de notre société.

La CGT appelle tous ceux qui nous ont applaudis depuis leur balcon à venir nous rejoindre dans la rue le 16 juin pour reconstruire l’Hôpital.

Les masques ont manqué dans les établissements et le personnel a dû travailler sans protection considéré comme de la chair à canon par Macron, Philippe, Buzyn et Véran.

Seuls les agents hospitaliers bénéficient pour l’instant de la prime Covid. Les agents d’Ehpad public attendent désespérément le décret pour la toucher. Les salariés d’Ehpad, de clinique privés et de l’action sociale privée attendent le bon vouloir de leurs patrons.

Alors que le Ségur de la Santé patine sans annonce concrète, c’est maintenant plus que jamais que nous devons nous faire entendre.

Le gouvernement aura les yeux braqués sur nos MOBILISATIONS.

Nous ne nous contenterons pas de belles promesses et attendons la reconnaissance de tous les professionnels du sanitaire, du social et du médico-social par la reconnaissance de nos revendications.

Ni médaille en chocolat, ni défilé du 14 juillet :

Revalorisation générale des salaires de tous les personnels avec reconnaissance des qualifications

Plan de formation pluridisciplinaire et un plan de recrutement de personnel

Renforcement de moyens financiers significatif avec la suppression de l’enveloppe fermée et augmentation des budgets 2020 et 2021

Arrêt de toutes les fermetures d’établissement, de services et de lits.

Egalité et proximité de la prise en charge pour la pour la population sur tout le territoire

Venez avec un masque en tenant compte des mesures barrières

Manifestation à Chalon à 14h30 depuis l’Hôpital jusqu’en mairie, rassemblement à Montceau à 14h15 devant l’hôpital, rassemblement à Macon à 14h devant l’hôpital, Rassemblement devant l’Hôpital de Bourbon dès 11h, rassemblement devant la mairie à Autun à 17h30