Atelier Bijou Créatif : Personnalisés ou naturels, portez des bijoux uniques !

Cette semaine découvrez le Rubis pierre de la Vouivre et la Tourmaline pierre d'exception

Orienté vers la nature et la singularité avec plus de 30 ans de savoir-faire sur CHALON SUR SAONE, l'Atelier Bijou Créatif, artisan fabricant bijoutier-joaillier, recherche constamment à innover l'image du bijou, en mettant en avant à la fois le travail artisanal et ce que la terre nous procure. Audrey RAVEL et Laëtitia LECLERCQ, 3ème et 4ème générations de bijoutiers sélectionnent une grande diversité de pierres fines et pierres précieuses. Durant cette semaine, vous découvrirez un choix de Rubis ou de Tourmalines de différentes couleurs taillés.

Le Rubis, pierre légendaire : ‘La VOUIVRE’ : " La Vouivre porte sur ses cheveux un diadème orné d'un gros rubis, si pur que tout l'or du monde suffirait à peine à en payer le prix. Ce trésor, la Vouivre ne s'en sépare jamais que pendant le temps de ses ablutions. Avant d'entrer dans l'eau, elle ôte son diadème et l'abandonne avec sa robe sur le rivage. C'est l'instant que choisissent les audacieux pour tenter de s'emparer du joyau, mais l'entreprise est presque sûrement vouée à l'échec. A peine le ravisseur a-t-il pris la fuite que des milliers de serpents, surgis de toutes parts, se mettent à ses trousses et la seule chance qu'il ait alors de sauver sa peau est de se défaire du rubis en jetant loin de lui le diadème de la Vouivre." (Source : Extrait de La Vouivre, roman de Marcel Aymé, paru en 1941, éditions Folio) légende de la Franche-Comté.

La Tourmaline, une grande variété de couleur : "Selon une ancienne légende égyptienne, les tourmalines sont des pierres qui sont sorties du centre de la Terre pour un long voyage, traversant un arc-en-ciel. Cette histoire viendrait expliquer le fait que la famille des tourmalines est l’une de celles qui présentent le plus de couleurs et de variétés."

Nous réalisons des créations sur mesure et ensemble, nous étudierons votre projet. Faites nous part de vos idées, de vos goûts afin de cibler le design du bijou et nous réaliserons votre bijou unique.

Un plus, pour la protection environnementale, éco-responsable... d'un ancien bijou, celui qui ne vous plait plus, nous vous le transformerons pour une nouvelle vie. Et à l'occasion la Fête des Pères, venez découvrir les bracelets créés sur place avec du bois et des pierres. Pensés-créés pour les hommes by Atelier Bijou Créatif

Atelier Bijou Créatif, 32 Rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône

