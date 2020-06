23e Edition réussie pour Destination Saône et Loire et sa bourse d'échanges de documentations touristiques

C'est un format inédit qui s'est tenu ce mardi à Chalon sur Saône. Tous les acteurs touristiques du département et même des voisins avaient rendez-vous au Parc des Expositions.

La traditionnelle bourse d'échanges de documentation touristiques est un moment très attendu chaque année pour l'ensemble des opérateurs de la filière dans le département. Une occasion unique d'accéder à un temps record à l'intégalité du panel proposé en Saône et Loire. Et ce n'est sans doute pas le fruit du hasard si la bourse d'échange soufflait sa 23e bougie ce mardi à Chalon sur Saône. Une initiative portée par Destination Saône et Loire qui devait initialement se tenir à Blanzy, mais compte tenu du contexte sanitaire, c'est finalement le Parc des Expositions de Chalon sur Saône qui s'est prêté au jeu.

Toute l'équipe de l'Agence Départementale de Tourisme était donc sur le pied de guerre ce mardi, en présence d'Arnaud Durix son Président et de Sandrine Guénerie, sa directrice. Traditionnellement ouvert au grand public, la bourse d'échange de ce mardi s'est contentée de s'adresser exclusivement aux professionnels. 68 exposants ont fait le déplacement afin de s'alimenter en plaquettes touristiques, signe de l'optimisme qui règne dans les rangs des professionnels du secteur alors que le déconfinement international a été annoncé (pour le moins européen).

Laurent Guillaumé