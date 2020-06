Pétronille Desaint et Maëlle Milet remportent les trophées « Passerat » de l’édition 2020

Remise de prix à 2 lauréates en musique par le Rotary Club !

Vendredi, à 17 heures 30, se déroulait au Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Chalon, la cérémonie de la remise des trophées "Passerat", à l’initiative du Rotary Club Chalon Bourgogne Niepce.

Pour information, ces prix sont décernés depuis plusieurs années à un ou une élève du Conservatoire du Grand Chalon, en section « Musique » et en section « Ingénieur du son ». Le nom de « Passerat », venant lui en hommage à un membre du Rotary Club décédé et qui fût le créateur et l’organisateur de cet événement (les lauréats touchent un chèque de 500 € ainsi qu’un trophée).

Devant une petite assistance, suite aux contraintes sanitaires en vigueur concernant le Covid 19, les récipiendaires Maëlle Milet ( section Ingénieur du son ) et Pétronille Desaint (Instrumentiste percussionniste) ont proposé au public, dans le cadre de cette remise de prix, deux petits moments artistiques :

Maëlle Milet a proposé une écoute d’un travail d'enregistrement d'une pièce pour voix et percussions, présentée à un concours sur le thème du « Métro ».

Pétronille Desaint a joué une pièce de David Fieldman pour vibraphone.

A l’occasion de cette remise des prix, on notait la présence de Jean Paul Dailloux, Président du Rotary Club Chalon Bourgogne Niepce, Chantal Prot et Daniel Hager, du Rotary Club, Eddie Nicollet et Stéphane Warnet (Direction du Conservatoire du Grand Chalon), Joël Lorcerie (Professeur de Musique en percussions) et Clémentin Bonjour.

L’une des lauréates, Pétronille Desaint confiait à info-chalon : « Je suis originaire d’Avallon et je suis en résidence à Chalon-sur-Saône. J’ai commencé les percussions à l’âge de 7 ans. Je suis arrivée au Conservatoire du Grand Chalon en 2016 et j’ai comme professeur de musique aux percussions Joël Lorcerie. J’ai déjà fait de nombreux concerts au sein du Conservatoire avec le Brass Band, le Symphonique et le Grand symphonique. Aujourd’hui, si j’ai été récompensée comme élève méritante au sein du Conservatoire, c’est par rapport à la qualité de mon travail et que l’on reconnait peut-être mon application lors de mes accompagnements musicaux. En tout cas, Je suis très fière de recevoir ce prix ! Je tiens à préciser que je travaille beaucoup. Je suis tous les jours ici car je voudrais bien arriver à accéder à l’Ecole Supérieure du Conservatoire de Strasbourg plus tard et continuer mes études là-bas ! ».

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B