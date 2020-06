STRUCTURES JEUNESSE - Réouverture des services lundi 22 juin à 14h à Chalon sur Saône

Ce lundi 22 juin à partir de 14h, l’Espace Jeunesse et le kiosque multimédia rouvriront leurs portes au public pour proposer leurs services habituels dans le respect de la distanciation sociale et des gestes barrières.

L’Espace Jeunesse :

L’Espace Jeunesse, lieu d’accompagnement labellisé « Point Information Jeunesse », est un véritable service de proximité qui s’inscrit dans une démarche visant à rendre les jeunes autonomes et acteurs de leurs projets. Depuis 2012, ce lieu est ouvert aux jeunes dès 11 ans et aux groupes. Il accompagne les jeunes vers les premières démarches relatives à l’emploi, les informe sur les thématiques en lien avec les études (orientation, logements, mobilité internationale…).

Le Pôle Ressources (labellisé Point Information Jeunesse- PIJ) propose un accès gratuit à une base documentaire composée de fiches CIDJ, mise à jour régulièrement sur les thèmes les plus variés : métiers, études, orientation, formation, santé, vie pratique, sport, loisirs, pays étrangers...

Le Point Information Jeunesse de l’Espace Jeunesse est labélisé point relais EURODESK qui conseille les jeunes et les guide grâce à un panorama complet des dispositifs facilitant la mobilité des jeunes en Europe : étudier, travailler, faire un stage, participer à des échanges, s’engager dans une action de volontariat, par exemple.

Une autre mission consiste à favoriser l’expression des jeunes à travers des activités culturelles et/ou sportives, la mise en place de projets, la Bafa / Bafd, le permis de conduire. Ils sont en cela accompagnés/orientés par les animateurs vers des dispositifs jeunesse comme le Coup de Pouce Initiative Jeunes, la Base vacances, Esprit Citoyen, Deviens Baby-sitter.

Espace Jeunesse - 5 place de l’Obélisque – 03 85 48 05 12

Lundi : 14h/18h ; mardi, jeudi et vendredi : 9h/12h et 14h/18h ; mercredi : 9h/19h ; samedi : 9h/12h

Kiosque multimédia :

Le Kiosque multimédia met à disposition de tous, neuf ordinateurs équipés pour l’internet, le traitement de texte, le tableur et le graphisme.

Kiosque Multimédia - Square Chabas - 29, boulevard de la République – 03 85 42 56 60

Lundi : 14h/18h ; mardi : 9h/12h et 14h/19h ; mercredi et vendredi : 9h/12h et 14h/18h ; jeudi : 9h/18h ; samedi : 9h/12h