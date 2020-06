Nouveau commerce à Chalon : ‘IKI OTAKU’ un magasin dédié au monde ludique.

Un univers à découvrir !

Ouvert depuis seulement 2 jours au 34 rue Aux Fèvres à Chalon-sur-Saône, le magasin ‘IKI OTAKU’ qui se trouve dans les locaux ‘Iki Hana’, propose à sa clientèle de nombreux livres, mangas, mugs, pops, posters, tee-shirts, peluches et accessoires en tout genre. Dans ce beau petit magasin, vous y trouverez donc de nombreux objets dérivés, liés au monde ludique.

Anastasia saura vous conseiller et vous informer sur les multiples ouvrages ou objets à offrir ou à s’offir.

Le magasin ‘IKI OTAKU’ est ouvert le mercredi et jeudi de 15 h à 19 h, le vendredi et samedi de 10 H 00 à 19 H et le dimanche matin de 10 h à 12 h 30. Renseignements : Tél au 06 82 58 33 03.

J.P.B