Voyages Girardot reprend du service

Après un printemps à l'arrêt, en raison du coronavirus, Voyages Girardot redémarre son activité, avec masque mais sans distanciation. Ce matin, un premier autocar est parti en direction de la Charente Maritime. Plus de détails avec Info Chalon.

7 heures, ce matin. Site de Voyages Girardot. Les passagers montent dans l'autocar en partance pour la Charente-Maritime.



Hicham, le conducteur, a le sourire.



«La période du confinement fut particulièrement longue. Je suis très emballé à l'idée de reprendre la route et de retrouver nos fidèles clients ainsi que nos collaborateurs», nous explique l'intéressé.



Quel soulagement pour lui!



En effet, après avoir suspendu son réseau pendant 3 mois, l'heure est au redémarrage pour le voyagiste qui a fêté ses 100 ans d'existence, cette année.



Au programme de ce circuit intitulé «Les Trésors de Charente-Maritime», d'une durée de 6 jours et qu'encadre ce conducteur apprécié de la clientèle, une balade en barque, avec un guide-batelier, de la Venise Verte, dans le Marais Poitevin, la visite de l'île d'Oléron, la découverte d'un parc ostréicole avec dégustation d'huîtres, Fort Boyard, La Rochelle, Rochefort, les grottes du Régulus, un site troglodytique extraordinaire à Meschers-sur-Gironde, et une croisière le long de l'Estuaire de la Gironde.



Et cerise sur le gâteau, c'est à bord d'un autocar d'une capacité de 48 places, dernier-né de la flotte et fleuron de l'entreprise, qui fut présenté, en grande pompe, le mardi 14 janvier, lors de la soirée des 100 ans, que les voyageurs se rendront en Charente-Maritime.



Arrivés à destination, ils seront accompagnés par un guide local,lors de ce séjour riche en découvertes.



Afin d’assurer la sécurité des voyageurs et des conducteurs, les cars seront nettoyés avec un produit qui répond à la norme NF 14476 avant chaque trajet et désinfectés à l'arrivée. Les passagers ont la possibilité de se désinfecter les mains durant l’embarquement et à chaque montée dans le véhicule, du gel hydroalcoolique est mis à disposition.



En revanche, pas de distanciation physique à bord. Voyages Girardot compte vendre tous les sièges à bord de ses autocars comme l'y autorise désormais le gouvernement.



Le groupe Girardot a pour objectif clairement affiché de redonner à tous la confiance pour voyager à nouveau, grâce au strict respect des règles sanitaires.



Quant à nos pionniers, retour au bercail samedi, en fin de journée.



La reprise des départs pour les pays relevant de l'Espace Schengen (les Antilles, la Réunion et la Polynésie compris), étant autorisée par le syndicat des tour-opérateurs (SETO), lequel représente l'essentiel de la profession, depuis samedi, la semaine prochaine, les voyageurs pourront découvrir les charmes de la Suisse et de la République Tchèque.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati