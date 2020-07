Des taxis là où coule une rivière à Chalon sur Saône

Durant tout l'été, la Ville de Chalon-sur-Saône lance l'opération «Taxis sur Saône», en partenariat avec Chalon Balade sur Saône, une société de croisière au concept inédit. Plus de détails avec Info Chalon.

En juillet et août, des balades fluviales sur la Saône sont proposées par la mairie de Chalon-sur-Saône, en partenariat avec la société Chalon Balade sur Saône.



Une balade au bord de la rivière, c'est une bonne manière de se rafraîchir lorsque le thermomètre monte mais aussi une belle occasion de se faire un pique-nique en famille ou entre amis.



À bord d'un bateau à taille humaine, confortable, luxueux et entièrement privatisable, Chalon Balade sur Saône, société gérée par Cathy Bourdiau et Christophe Ruget, c'est avant tout un concept inédit de croisière en petit comité.



▪️ Du 14 juillet au 31 août (entre 11 heures et 19 heures) : un taxi fluvial entre le Port-Villiers et le parc Saint-Nicolas est proposée pour la découverte de la Saône et du parc de la Roseraie (1 euro par trajet, gratuit avant de 12 ans).

▪️ Balade Séniors : il s'agit d'une demi-journée par semaine organisée pour les usagers de la Maison des Séniors en juillet et août : une sortie qui permet de compenser l'annulation des séjours vacances de l'été et découvrir la ville et ses environs, le long des berges de la Saône.

▪️ Balade Jeunesse : il s'agit là d'une demi-journée par semaine organisée pour les enfants inscrits en accueils de loisirs. Cette activité permet d'associer une expérience sur l'eau et la découverte de la ville et sa rivière.



Le + Balade commentée par un guide conférencier du service Animation du patrimoine. Laissez-vous conter Chalon depuis la Saône. Circuit de 2 heures, départs du Port Villiers le samedi à 15 heures.

Tarif :

15 euros par passager.

Informations supplémentaires :

Les places sont limitées à 10 personnes par traversée.

Animaux acceptés sous condition.

Réservation à l'Office de Tourisme au 03.85.48.37.97.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati