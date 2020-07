Un centre commercial Place de Gaulle? C'est climaticide!

S'exprimant sur le projet de centre commercial de la Place de Gaulle, Bien Vivre à Chalon nous a fait parvenir un communiqué qui manifeste la totale désapprobation des élus présents au Conseil municipal de Chalon-sur-Saône de cette liste écologiste et citoyenne. Plus de détails avec Info Chalon.

«Dans un article du Journal de Saône et Loire de ce 30 juin, la question du projet commercial de la Place de Gaulle à Chalon revient sur le tapis.



Alors qu’un recours légitime contre cette construction suspend le projet, il serait bon de reconsidérer quelques questions encore bien actuelles, à l'heure où les idées écologiques fleurissent sur notre territoire :

— ce projet éviterait la bétonisation en périphérie de la ville : mais pourquoi bétonner et artificialiser au centre ville alors que le réchauffement climatique impose le contraire ?

— ce projet serait une locomotive pour le commerce du centre ville : faux , c’est un argument du passé, surtout pour le type d’enseigne envisagé. La vérité est que les deux entreprises commerciales qui s'installeraient feraient férocement concurrence à nos boutiques locales qui ont déjà du mal à survivre.



Ce projet du siècle dernier et climaticide doit être abandonné et laisser la place à un aménagement doux, convivial, vert, frais. Plusieurs idées d'aménagements dans ce sens ont été pensés et dessinés par de nombreux Chalonnais qui aiment leur ville.



Il existe suffisamment de friches commerciales au centre ville pour que la municipalité attire des enseignes vertueuses dans la fabrication de leurs produits et respectueuses des enjeux environnementaux. C’est valoriser l’existant, et non bétonner encore, qu’il faut pour notre ville.



Un centre-ville est attractif lorsqu’il est agréable à parcourir, frais grâce à une végétalisation dense, animé régulièrement par des spectacles, des expositions ou des initiatives organisées par les commerçants, avec des bancs, des jeux pour les enfants.



Développer un environnement urbain végétalisé et pratique où les piétons se sentent bien, où les cyclistes trouvent un maillage de voies cyclables sur toute la ville et des garages à vélos proches du centre, où les voitures sont stockées sur des parking relais avec des navettes régulières, d'autres villes le font. C’est aussi, comme on vient de le voir suite aux élections municipales, une demande forte des françaises et des français. Pourquoi pas Chalon?



Mourad LAOUES, Amandine LIGEROT, Christophe REGARD

Élus Bien Vivre à Chalon »