La Place Pierre Sémard en guise de spot de skate à Chalon-sur-Saône

Les (petits) skateurs de Chalon-sur-Saône ont posé pour le clin d'œil du jour d'Info Chalon.

À Chalon-sur-Saône, pour comprendre ce qu'est le skate, il faut se balader, bien entendu, du côté du skatepark de la Presqu'île du lac des Près Saint-Jean et dans le parc Georges Nouelle mais aussi près du Conservatoire ou sur la Place Piere Sémard (ex-Place de la Gare).



Et comme c'est les grandes vacances, ils sont encore plus nombreux, les skateurs de Chalon et des alentours, à retrouver leur bande de cœur, autour d'une passion commune et d'un irrépressible besoin de liberté.



Par ce bel après-midi ensoleillé, Info Chalon a croisé ces jeunes, qui grandissent en roulant.



Ces derniers ont fait de la Place Pierre Sémard leur spot* du moment. Certains nous expliquent qu'ils ont été sommés de quitter les alentours du Conservatoire, des riverains se sont plaint auprès des forces de l'ordre de nuisances sonores.



Une situation qui perdurera probablement jusqu'à la rénovation du skatepark du parc Georges Nouelle, comme l'appelle de ses vœux, Martial Bourdis, le porteur du projet.



Un des 13 projets adoptés par les Chalonnais, dans le cadre du dispositif «À vous d’inventer la Ville» 2020.



Un grand merci à tous les (petits) skateurs qui ont posé pour la photo!



* Espace propice à la pratique d'un sport en pleine nature. On parle d'un spot de surf, de kitesurf, de roller, ou, ici en l'occurence, de skate.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati