DRAME DE LA RUE LIEUTENANT ANDRE - La Croix Rouge a pris en charge six personnes

Suite aux faits mortels produits ce jour à Chalon sur Saône, l'unité locale de la Croix Rouge a été déclenchée afin de prendre en charge un certain nombre de personnes.

Le SAMU71, face à la gravité des faits qui se se sont produits à Saint Jean des Vignes, et non au Plateau Saint Jean comme évoqué préalablement suite aux premiers éléments communiqués à info-chalon.com, a déclenché les renforts de l'unité locale de la Croix Rouge. 11 bénévoles de la Croix Rouge étaient également sur place afin de prendre en charge 6 personnes, afin de les transporter à la salle Bornet, mise à disposition par la ville de Chalon sur Saône. Une cellule psychologique a été activée par l'hôpital de Chalon sur Saône. Rappellons que les faits ont mobilisé plus d'une cinquantaine de sapeurs pompiers de Chalon sur Saône et des centres de secours environnants, compte tenu de la nature du sinistre.

L.G