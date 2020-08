DRAME DE LA RUE LIEUTENANT ANDRE - L'auteur des faits, âgé de 75 ans, avait déjà menacé des voisins à l'arme blanche

Pendant le confinement.

Selon plusieurs témoignages, l'auteur des faits dramatiques, qui se sont déroulés ce mercredi peu après midi, avait déjà fait l'objet d'une plainte en avril, après avoir menacé à l'aide d'un couteau la famille, qui a malheureusement subi ses assauts ce jour. Toujours selon nos informations, il s'en était même pris à un autre voisin. Reste que l'ambiance était devenu exécrable mais personne n'aurait pu imaginer l'issue dramatique du jour. La victime, rentrait tout juste du travail, lorsque l'auteur des faits, l'attendait dans le couloir de cette résidence chalonnaise, située à Saint Jean des Vignes et non au Plateau Saint Jean, comme indiqué en début d'après midi. La conjointe et la fille de 21 ans, ont été prises en charge en urgence absolue, et conduites vers les urgences des centres hospitaliers de Chalon sur Saône et Dijon.

L.G