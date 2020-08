L’Atelier Bijou Créatif, spécialiste de pierres précieuses et naturelles vous propose les émaux bressans personnalisés.

30 ans de conseil et de réalisation !

Un peu d’historique : Le 29 octobre 1393, Amédée VIII de Savoie, âgé de 10 ans épouse la fille de Philippe le Hardi, Marie de Bourgogne âgée de 7 ans, à Chalon-sur-Saône. En 1397, Maître Guillaume, émailleur à Bourg en Bresse décore l’épée d’Amédée VIII de Savoie. En 1851 à l’exposition universelle de Londres, Antonin Bonnet puis Amédée Bonnet, émailleurs développent et améliorent la technique des Emaux Bressans.

Exposition : Venez découvrir à l’occasion de nos 30 ans sur Chalon sur Saône, une collection ancienne de bijoux en émaux bressans à l’Atelier Bijou Créatif, 32 rue aux Fèvres jusqu’au vendredi 14 août 2020.

Découvrezcette tradition des émaux bressans :

Aujourd’hui, après plus de 6 siècles, la fabrication d’émaux bressans perdurent et s’agrémentent de pierres précieuses de l’Atelier Bijou Créatif à Chalon sur Saône. La réalisation de ces émaux bressans est effectuée par le dernier émailleur de Bourg en Bresse, inscrit au patrimoine vivant français (EPV). La technique des émaux bressans est en argent mais aussi sur une plaque or jaune 750/000 guilloché. Vos émaux familiaux peuvent être aussi réparés.

Nous vous proposons en exclusivité avec les pierres précieuses et naturelles. Nous pouvons étudier ensemble avec vos pierres ou nos pierres une création personnalisée en émaux bressans. Photo 8 : emaux blanc tourm verte

ATELIER BIJOU CREATIF : 32 Rue aux Fèvres 71100 CHALON SUR SAONE.

Ouvert du mardi au samedi de 10h-12h30 et 14h-19h

https://www.facebook.com/atelierbijoucreatif/ et https://bijoucreatif.wixsite.com/atelier

(Publi-information avec texte et photographie de la société)