Encore un jour pour profiter de Proxi-Murs aux Prés Saint-Jean

Porté par le Service Jeunesse de la municipalité de Chalon-sur-Saône, depuis lundi, Proxi-Murs anime le Prés Saint-Jean. Vendredi, c'est le dernier jour pour en profiter. Plus de détails avec Info Chalon.

Porté par le Service Jeunesse de la municipalité de Chalon-sur-Saône, en partenariat avec l'État, dans le cadre du dispositif «Quartiers d'été 2020», le Service Prévention spécialisée, les maisons de quartiers, le Grand Chalon et l'Espace des Arts, Proxi-Murs permet aux jeunes Chalonnais ainsi qu'à leurs familles qui n'ont pas la possibilité de partir en vacances de pouvoir s'évader, passer des moments conviviaux autour de jeux divers et variés et le tout, gratuitement.



Lancé le 6 juillet, Proxi-Murs a déjà animé les quartiers du Stade, du Plateau Saint-Jean, des Aubépins, s'est installé entre la Bibliothèque et la Maison de quartier des Près Saint-Jean, depuis le lundi 27 juillet, de 15 heures 30 à 21 heures.



Au programme, entres autres, jeux de société, arts graphiques, jeux en bois, du cirque, de la percussion avec la troupe Faso Lili, de la danse Hip Hop, à l'Espace des Arts ou de l'escalade, tout rappelant les gestes barrières.



La semaine prochaine, du 3 au 7 août, Proxi-Murs prend ses quartiers au Stade, devant la Maison de quartier, sauf le 3 et le 7, où ce sera sur la Grande Pelouse.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati