Jeux d'eau au quartier du Stade avec Eaux'heures d'été

Durant tout l'été, la Maison de quartier du Stade offre de nombreuses animations et des jeux d'eau, sans oublier son village de tipis animé tous les mardis et les jeudis, pour la le bonheur des petits et des grands. Plus de détails avec Info Chalon.