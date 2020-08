La microbrasserie MIB ouvrira ses portes le 7 août à Chalon-sur-Saône

Avis aux amateurs de bières, la microbrasserie MIB, pour Made in Bourgogne, installée dans le quartier de la Citadelle, à Chalon-sur-Saône, ouvrira officiellement ses portes, le 7 août. Plus de détails avec Info Chalon.

Si vous vous êtes baladés du côté de la Rue de la Citadelle, à Chalon-sur-Saône, vous avez sans doute remarqué une nouvelle enseigne, au niveau du 23, qui répond au nom de MIB.



En fait, c'est MIB pour «Made in Bourgogne».



Cette microbasserie* est la concrétisation d'un projet longuement mûri par Cyril Bataille, 32 ans, installé à Chalon-sur-Saône, depuis 5 ans.



Originaire du Nord, haut lieu de la culture de la bière, Cyril est, bien entendu, un grand amateur dudit breuvage.



«La bière? C'est dans l'ADN de tout Ch'ti! (rires)», plaisante-t-il.



Mais là où d'autres se contentent d'en apprécier la saveur, Cyril va pousser un peu plus loin le Schmilblick : Pourquoi ne pas faire soi-même de la bière à Chalon?



Alors, pendant plus de 3 ans, celui qui était ingénieur en informatique de formation lit et même beaucoup, visite des brasseries et se renseigne pas mal aussi dans des forums dédiés au brassage amateur et artisanal comme brassageamateur.com ou sur un groupe Facebook professionnel comme Brewlaloose.



«Pour fabriquer de la bière, il faut un bon malt. Ce malt passe d'abord dans un moulin pour le concasser en petits morceaux. On verse alors le grain dans un grand volume d'eau chaude pour y extraire les sucres, la couleur, les saveurs et autres composants essentiels à la fabrication de la bière. On récupère ensuite le moût (le liquide) par filtration que l'on va porter à ébullition. On se débarrasse des drêches (le solide). C'est à l'étape d'ébullition que s'ajoutent les houblons qui aportent amertume, saveurs et arômes. Après refroidissement, on verse le moût dans les fermenteurs pour lancer la fermentation. Cette fermentation se fera grâce notamment à l'apport de levures de bière. Des semaines s'étalent... et la bière est prête à être mise en bouteilles et en fûts. À vous maintenant de la déguster!!!»



À l'entendre parler et en lisant cette recette, nous sentons que le Chalonnais, bien que modeste, maîtrise son art. Recette qu'il n'hésite pas à inscrire à l'intérieur de son établissement.



Après de nombreux brassins positifs et de bons retours, notre apprenti sorcier sent qu'il est sur le bon chemin. À l'heure actuelle, Cyril a une quarantaine de recettes de bières blondes, brunes ou ambrées.



«C'est des recettes que j'ai travaillé depuis longtemps», nous explique-t-il, le fourquet** à la main.



Afin de maîtriser toute la chaîne de production, il fait pousser du houblon dans le jardin des parents qui le soutiennent dans son projet.



Et n'allez surtout pas lui parler d'additifs pour le brassage de la bière!



Membre des Brasseurs indépendants, Cyril nous explique qu'il ne peut utiliser des additifs et qu'il est soumis à des règles d'hygiène drastiques comme le nettoyage des cuves systématique avant et après utilisation.



Tous les noms de ses productions sont des références cinématographiques ou de séries TV, comme Néo Pils (Matrix), Mitch A.P.A (Alerte à Malibu), Sansa Blanche (Game of Thrones) ou Harry Porter.

Tap quoi?



Ah oui! Certains l'auront remarqué, à la droite de l'enseigne, il est écrit Tap Room.



Kézako?



Une Tap Room, c'est un espace de dégustation où sont proposées les bières de la micro-brasserie.



MIB se veut un lieu d'échange et de détente, bonne humeur. garantie!

Chalon-sur-Saône et la fabrication de la bière, une vieille histoire d'amour



À l'ouverture du MIB, avec la Pompe à bière, installée sur la Place Général de Gaulle, Chalon-sur-Saône comptera au moins 2 lieux de fabrications de la bière mais ce n'est pas un phénomène récent.

En effet, notre ville a déjà été, dans le passé, un lieu de fabrication de la bière, au cœur d'un bastion de la vigne. Au XIXème siècle, il y avait la Brasserie Poillot-Lesne (anciennement André Würgler), la brasserie Durand et Bapteau, dans la Rue Boichot, en face de la façade du Musée Denon, et la Bière des Carmes.



Nées de la fusion de la Brasserie Poillot-Lesne et de la Bière des Carmes, les Grandes Brasseries de Chalon-sur-Saône sont officiellement créées en 1929 mais elles ont débuté leur activité en 1845, Rue des Taquiers, dans le quartier Saint-Cosme, alors premier faubourg industriel de Chalon, la commune de Saint-Cosme ayant été annexée par Chalon en 1855).



En 1965, les Grandes Brasseries de Chalon-sur-Saône seront absorbées par le groupe Stella Artois. Elles seront démolies le 23 septembre 1987.



Il n'est pas rare de trouver dans les brocantes, vide-greniers et autres marchés au puce du coin, des bouteilles, des capsules, des panneaux publicitaires ou des sous-bocks, des noms comme Bière de Chalon, Royale Chalon, Super Chalon ou Würgler. Les anciens s'en souviennent, à n'en point douter!



Si, demain, il y a une inauguration avec la famille et les amis, quant à l'ouverture officielle du MIB, c'est le vendredi 7 août, à partir de 17 heures.



Alors, avis aux amateurs, prenez-en note dans votre agenda!

* Petite brasserie artisanale, parfois un bar qui produit sa propre bière sur place.

** Nommée également cuillère du brasseur et à ne pas confondre avec la spatule à bière, il s'agit d'une pelle en fer, en cuivre ou en bois, percée en son milieu, utilisée en brasserie lors de la confection de la bière. Le fourquet sert notamment à mélanger l'eau et le malt dans la cuve d'empattage facilitant ainsi la saccharification, la transformation de l'amidon de céréale en sucre fermentescible, formant ainsi le moût.

Adresse :

MIB

23, Rue de la Citadelle

71100 Chalon-sur-Saône

Contact :

Page Facebook : Brasserie MIB

