Reprise d’entrainement pour les footballeurs séniors du FC Chalon

50 joueurs sur 56 licenciés étaient présents !

Samuel Belorgey (entraineur de l’équipe 1), Nicolas Jambon (entraineur de l’équipe 2) et Olivier Jacques (entraineur de l’équipe 3) avaient convié l’ensemble des effectifs séniors à se présenter au stade Léo Lagrange pour la reprise d’entrainement de la nouvelle saison footbalistique 2020/21 qui se profile.

On pouvait constater la forte mobilisation des joueurs séniors qui vont composer les différentes équipes séniors évoluant en R1, R3 et en ligue district. En effet, 50 joueurs sur 56 licenciés étaient présents à 18 h 45 ce vendredi pour reprendre l’entrainement physique.

Samuel Belorgey, entraineur du FC Chalon confiait à info-chalon : « On part sur un petit travail d’échauffement de 15 minutes pour ensuite enchainer sur un test VMA (vitesse maximale aérobie) de 6 minutes. Je vais donc scinder mes joueurs en 3 groupes, un qui fait un test VMA de 6 minutes, 1 groupe qui fait l’atelier renforcement musculaire et un groupe qui fait un atelier d’endurance capacité, puis ensuite, ils tournent. J’ai voulu faire le test VMA tout de suite à la reprise du 1er entrainement afin de me permettre de savoir où ils en sont pour ne pas faire n’importe quoi ensuite ! ».

Pour information : Sachez que les entrainement séniors ont été programmés le lundi, mercredi et vendredi soir , que quatre match amicaux de préparation vont se dérouler le 12 août à Bourg contre Bourg-en-Bresse, le 14 août à Pierre de Bresse contre l’UFM Mâcon, le 19 août au Magny contre Montceau-les-Mines (N3) et le 22 aout contre Lons-le-Saunier à Lons.

Quant à la saison régulière, elle commencera par 2 matchs de coupe de France, dont le 1er aura lieu le 30 août au Bois du Verne, le 6 septembre si qualification et le 1 er match de championnat aura lieu à Chalon le 12 septembre avec la réception de Cosne-sur-Loire.

On notait également la présence de Pascal Jacques, Président du FC chalon.

J.P.B