Carnet blanc : Félicitations à Gérard et Sabria !

Le retour en images d'info-chalon.com

Samedi, à l'Hôtel de Ville de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret a uni par les liens du mariage, Gérard PLISSONNIER et Sabria BOUDJELLAL en présence des témoins, de la famille et des amis. Gérard, 50 ans, plaquiste, papa de 3 enfants nés d'une précédente union et passionné par les chevaux, a rencontré en 2018 à Crissey chez des amis communs, Sabria, 20 ans, qui pratique le handball. La soirée de mariage s'est déroulé à Crissey chez un membre de la famille. Nous adressons aux mariés tous nos voeux de bonheur !

M.C DELIRY